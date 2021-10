Meurtre de Mireille Knoll : les deux hommes soupçonnés du meurtre "sont des monstres" pour Daniel Knoll

Le face-à-face avec les deux meurtriers présumés de Mireille Knoll, sa mère, Daniel Knoll l'a attendu pendant plus de trois ans. "Ils n'ont pas envie de se repentir, ils ne ressentent rien, ce sont des monstres. L'attitude est monstrueuse, ils sont tout tranquilles", témoigne Daniel Knoll, le fils de la victime. Dans le box des accusés, les deux individus sont Yacine Mihoub, fils d'une voisine, et Alex Carrimbacus, un ami de ce dernier.

"Yacine Mihoub est dans la position de quelqu'un qui proteste de son innocence"

Le 23 mars 2018, le corps de Mireille Knoll est découvert chez elle, calciné et marqué par onze traces de coups de couteau. Les deux délinquants, multirécidivistes, avaient été arrêtés ensuite par les forces de l'ordre. Lors de l'audience, Yacine Mihoub aurait reconnu avoir participé à l'incendie de l'appartement, mais il réfute le meurtre et le vol. "Il est dans la position de quelqu'un qui proteste de son innocence dans le début de cette affaire, il n'a d'ailleurs jamais varié dans ses déclarations", rapporte Me Charles Consigny, avocat de Yacine Mihoub.