Meurtre d'Alexia Daval : le mari, passé aux aveux, placé en détention

Jonathann Daval sera mis en examen dans la soirée du 30 janvier. Quelques heures plus tôt, le mari d'Alexia Daval, retrouvée morte dans un bois en octobre dernier en Haute-Saône, a avoué avoir causé la mort de sa femme. La journaliste Nathalie Perez, en direct de Besançon (Doubs), fait le point sur la situation du jeune homme. "Jonathann Daval est toujours dans les locaux de la gendarmerie en début de soirée, il sera déferré au palais de justice en vue de sa mise en examen. Il sera ensuite présenté à un juge de la détention et des libertés qui va ordonner son placement en détention provisoire. Il devrait être incarcéré dans la soirée", précise-t-elle.

Les parents d'Alexia sont consternés

L'attitude de Jonathann Daval aura marqué. La journaliste ajoute : "Celui qui passait pour un mari inconsolable et ce qui apparait désormais comme une succession de mensonges choque terriblement, en particulier la famille d'Alexia. La famille est très soudée et soutenait depuis le début Jonathann. L'avocat des parents d'Alexia évoquait quelques heures avant les aveux à quel point ses clients étaient persuadés de l'innocence du jeune homme et qu'ils attendaient sa remise en liberté."