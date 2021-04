Manifestation monstre à Hong Kong en 2019 : neuf vétérans de l'opposition déclarés coupables

Le Tribunal de district de Hong Kong en a déclaré sept coupables d'organisation et de participation à un rassemblement illégal. Les deux autres avaient plaidé coupable.

Comme un symbole de la repression violente des manifestations dans ce territoire chinois. Neuf vétérans de l'opposition hongkongaise ont été déclarés coupables jeudi 1er avril de l'organisation d'une des plus grandes manifestations de 2019, qui avait rassemblé plus de 1,7 million de personnes, selon les organisateurs. Ils risquent jusqu'à cinq années de prison. On ignore quand les peines seront prononcées.

Parmi les neuf, on retrouve certaines des personnalités les plus respectées de la lutte pour les libertés dans l'ex-colonie britannique, souvent des apôtres de la non-violence qui sont mobilisés depuis des décennies pour l'instauration d'un véritable suffrage universel.

"Nous n'arrêterons jamais de défiler"

L'un des plus célèbres est l'avocat de 82 ans Martin Lee, qui avant la rétrocession en 1997 avait été choisi par Pékin pour rédiger la Loi fondamentale, qui sert de mini-constitution dans la région semi-autonome. Etaient également poursuivis l'ex-députée de l'opposition et avocate Margaret Ng, 73 ans, ou encore le magnat des médias Jimmy Lai et l'ex-député Leung Kwok-hung connu sous le surnom de "Long Hair". Ces deux derniers sont actuellement en détention provisoire du fait de poursuites distinctes au nom de la loi draconienne sur la sécurité nationale que Pékin a imposée fin juin 2020.

"Nous sommes très fiers même si nous devons aller en prison pour cela", a déclaré aux journalistes l'ancien député et leader syndicaliste Lee Cheuk-yan. "Quoi que nous réserve l'avenir, nous n'arrêterons jamais de défiler."