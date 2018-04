Loi Asile et immigration : un texte adopté à l'Assemblée non sans accrocs pour la majorité

228 voix "pour" contre 139. Aucun suspense pour ce résultat...mais un petit accroc au sein de la majorité. Car si comme prévu, personne au sein de l'opposition n'a voté pour ce projet de loi Asile et immigration, un député de La République en marche (LREM) a voté contre. Ancien socialiste, Jean-Michel Clément reproche au texte une philosophie trop répressive en matière de droit d'asile.

Abstention chez 14 députés de la majorité

Suite à son vote, il a décidé de devancer les sanctions : "J'ai décidé de me mettre en congé du groupe parlementaire", a-t-il communiqué dans la soirée. Il n'a pas été le seul à faire entendre une voix discordante au sein de la majorité. 14 députés LREM, présent dimanche soir, se sont abstenus.



Après plus de 61 heures de débats houleux et près de 1000 amendements discutés, le projet de loi Asile et immigration doit désormais être examiné par le Sénat.