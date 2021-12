Justice : manifestations des juges partout en France

"Justice malade", un slogan qui en dit long sur l’état moral des magistrats, avocats et greffiers. Un peu partout en France, ce mouvement inédit prend de l’ampleur de mercredi 15 décembre. Toulouse, Strasbourg, Paris, des tribunaux en grèves, des rassemblements de magistrats à bout de souffle qui n’en peuvent plus : "On n'a plus le temps d’écouter les personnes qui viennent demander justice, c’est tout à fait inadmissible. On juge les gens la nuit !", se plaint cette juge.



Un système au bord de la rupture

Selon ce juge, le constat est partagé par l’ensemble de la profession, et il est impossible pour la justice de continuer à accumuler autant de retard : "Il n’y a pas aujourd’hui de tribunal qui échappe à cet incroyable empilement de dossiers, d’affaires, d’horaires, qui est absolument insupportable". C'est le suicide d’une jeune juge en août dernier qui a été le déclencheur de cette colère. Cette situation dure depuis des années et risque d’empirer si le gouvernement ne prend pas des mesures adaptées. Car même si le budget de la justice a augmenté de 30 % en cinq ans, il reste largement inférieur à celui de nos voisins européens.