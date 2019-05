Justice : deuxième acte du procès des époux Balkany à Paris

Deuxième acte du procès de cinq semaines consacré aux époux Balkany. Après une première semaine sur les soupçons de "fraude fiscale", la justice s'attaque lundi 20 mai aux accusations de "blanchiment et corruption"."On entre dans un univers particulièrement complexe avec des montages financiers internationaux, raison pour laquelle ce procès devra durer plus longtemps. Il est prévu jusqu'au 20 juin. Isabelle Balkany et son mari encourent jusqu'à dix ans de prison ferme. Madame Balkany absente depuis le début de l'affaire suite à une tentative de suicide pourrait selon son avocat participer ponctuellement à ces audiences", détaille la journaliste Nathalie Perez depuis le Palais de justice de Paris.

Patrick Balkany fait profil bas

"La semaine dernière, Patrick Balkany très en verve avait semblé pourtant abattu après le sévère réquisitoire du parquet national financier qui avait demandé quatre ans ferme avec incarcération immédiate. Le maire de Levallois (Hauts-de-Seine) avait fini par avouer avoir commis des fautes. Nous verrons cet après-midi s’il garde cette attitude de profil bas", conclut la journaliste.