Hubside Store : L'enseigne multimédia dans le viseur de la justice

Depuis 2020, leurs points de vente se multiplient en France. Hubside.Store est une chaîne de magasins d’objets multimédia devant lesquels des vendeurs démarchent parfois les passants dans la rue. Ils leur distribuent des bons cadeaux pour les inciter à visiter leur boutique.

Sur le coupon, il est indiqué qu’un produit comme une enceinte ou une batterie de recharge externe nous sera offert sans obligation d’achat. Pourtant une fois dans la boutique, le commerçant essaye de nous vendre diverses prestations : assurance mobile, service d’aide à la création de site Internet ou encore service de location d’objets en tous genres.

On ne peut pas que donner les batteries externes. Un vendeur chez Hubside.Store

L’objet multimédia ne serait donc pas offert, mais obtenu en échange de souscriptions à plusieurs abonnements gratuits durant 30 jours selon le vendeur, qui assure qu'il serait facile de les résilier.

Des prélèvements malgré les résiliations

Malgré les promesses de résiliations faciles, certains consommateurs comme Elisa Dalbin, étudiante, disent au contraire avoir eu beaucoup de mal à mettre fin à leurs offres d’essai. Elle affirme : "Quand j’ai appelé malheureusement ça m’a pris beaucoup de temps avant d’avoir quelqu'un au téléphone. Une fois en ligne, [le conseiller] essaye de nous convaincre de rester."

C’est un cadeau empoisonné ! Elisa Dalbin, ancienne cliente de Hubside.Store

Malgré les résiliations, elle affirme avoir été prélevée de près de 200 euros en seulement quelques jours. Une expérience qui serait partagée par de nombreux autres consommateurs. Sur les réseaux sociaux les vidéos qui dénoncent les pratiques controversées de Hubside se multiplient ces dernières semaines.

Un procès au Tribunal Correctionnel de Paris

Parmi les clients qui s’estiment lésés, plusieurs centaines ont contacté la Direction de la Répression des Fraudes qui a ouvert une enquête. Elle y met en cause le groupe Indexia à qui appartient Hubside. La DGCCRF dit notamment avoir constaté "des pratiques consistant à faire faussement croire aux consommateurs souhaitant faire cesser leurs prélèvements ou résilier leurs abonnements (...) que leurs demandes de résiliation étaient prises en compte voire effectives."

La DGCCRF a par ailleurs saisi le Parquet de Paris. Le groupe Indexia, son dirigeant et 5 de ses sociétés dont Hubside seront jugés prochainement par un tribunal correctionnel.

L’association de consommateurs UFC Que Choisir s’est constituée partie civile. Elle a visionné nos images et dit reconnaître là une méthode de vente qu’elle juge peu transparente et bien rodée.

Hubside.Store assure agir dans les règles

De leur côté, Hubside.Store et sa maison mère Indexia se défendent dans un communiqué et assurent agir dans les règles : “Le process de vente et le service client du groupe sont strictement encadrés et font l’objet de contrôles réguliers, notamment par des organismes externes.”

En matière de résiliation, ils disent aller “bien au-delà de ses obligations puisque ses clients bénéficient d’un délai de 30 jours, soit plus du double du délai légal qui est fixé à 14 jours.”

En cas de prélèvements jugés abusifs, UFC Que Choisir conseille aux consommateurs d’appeler leurs banques pour faire opposition immédiatement.

