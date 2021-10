Essonne : une enquête ouverte après des tags insultants et menaçants visant des policiers de la BAC

Une enquête a été ouverte pour outrages et menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, après la découverte de tags visant nommément des policiers de la BAC dans un immeuble à Vigneux-sur-Seine en Essonne, a appris franceinfo de source judiciaire confirmant une information de BFMTV.

Après Vendôme hier, Encore les noms de Policiers taggés sur les murs à Vigneux (91).

Des menaces, des insultes ....

Insupportables haine qui se répand et bêtise qui se lit.

Investigation et condamnations doivent être prononcées

Soutien à nos collègues et leurs familles. pic.twitter.com/SYxzrPr0BR