Document franceinfo Karting en prison : "Je comprends l'émoi mais Fresnes ce n'est pas ça", se défend le directeur du centre pénitentiaire

Ce sont les premiers mots du directeur de la prison de Fresnes depuis le début de la polémique "Kohlantess", fin juillet. Un jeu inspiré de Koh Lanta dans lequel des détenus affrontaient des surveillants et des habitants de la commune du Val-de-Marne. L'épreuve de karting a choqué, jusqu'au ministre de la Justice, qui lancé une enquête. "C'était une activité de prévention, pas de réinsertion", assure aujourd'hui Jimmy Delliste.Il s'est expliqué à l'occasion d'une visite parlementaire de la députée Renaissance Caroline Abadie que franceinfo a pu suivre, mercredi 24 août.

"Je comprends l'émoi mais Fresnes ce n'est pas ça", se défend Jimmy Delliste, tout en restant convaincu que cette journée "avait énormément de sens". "La genèse du projet, c'était que la prison fasse passer un message auprès des jeunes du quartier", explique-t-il à la député Caroline Abadie, vice-présidente de la Commission des lois. Il reconnaît aujourd'hui que "le choix des épreuves était inadapté". "Il suffit de voir ce qu'en pense l'opinion publique, que je respecte énormément."



"À Fresnes, on essaie de faire des choses qui se passent parfois à l'extérieur mais il faut que ça ait du sens", poursuit le directeur du centre pénitentiaire. Il raconte ce que l'association à l'origine de "Kohlantess" lui a dit pour présenter son projet : "Ils m'ont dit : 'on voit ces gros murs depuis qu'on est petits à Fresnes, on milite pour que nos jeunes arrivent à s'en sortir, on vous propose cette journée-là'." Jimmy Delliste a étudié le projet et a dit oui. "Il fallait que le personnel accepte d'y participer et que le coût ne soit pas supporté par l'établissement."

"Ce n'était pas uniquement un concours, insiste-t-il. Le but était aussi de concourir pour une association, sinon on ne le faisait pas. Les jeunes l'ont fait pour leur association, et les surveillants pour une association du personnel en mémoire d'une de leurs collègues décédée. Il y avait vraiment une satisfaction générale. KohLantess' a peut-être été une autorisation malheureuse, mais cette journée est à souligner en termes de cohésion entre les jeunes du quartier, les personnes incarcérées et les surveillants", souligne Jimmy Delliste.