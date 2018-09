Disparition de Sophie Le Tan : rassemblement plein d'émotion

Elle garde pour elle et ses proches les mots de son immense douleur. Contenant son émotion, la mère de Sophie Le Tan fixe un autel improvisé. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans l'après-midi du 23 septembre au pied de l'immeuble où la jeune fille a disparu pour y déposer des messages et des fleurs.

16 jours sans nouvelles

Une cérémonie bouddhiste a été organisée autour des parents de Sophie Le Tan. Chaque chant est une prière pour la retrouver vivante. Malgré les jours qui passent et le profil du suspect qui fait craindre le pire, ils ne perdent pas espoir et promettent de ne rien lâcher. L'émoi et l'indignation ont aussi amené des anonymes, solidaires, émus par l'idée que l'on ait pu enlever la vie à cette jeune fille de 20 ans. Sophie Le Tan n'a pas donné de nouvelles depuis maintenant 16 jours.

