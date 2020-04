Bouches-du-Rhône : trois jeunes écroués pour s'être attaqués aux coffres-forts d'une trentaine d'Ehpad

Un butin, constitué de bijoux (d’une valeur de 100 000€) et de 20 000€ en liquide, a été retrouvé au domicile de l’un des malfaiteurs. Les malfaiteurs ont aussi dérobé des cartes de crédit sur lesquelles les codes étaient collés.

Trois jeunes hommes, soupçonnés d'avoir volé les contenus de coffres-forts dans une trentaine d'Ehpad des Bouches-du-Rhône, ont été interpellés et écroués, a appris franceinfo de source policière, mercredi 22 avril.

Les suspects, âgés de 20 à 23 ans et appartenant à la communauté des gens du voyage, ont été écroués samedi 18 avril pour vols aggravés après deux mois d’enquêtes et de filatures. Ils s’attaquaient la nuit aux coffres des Ehpad, en général situés dans le bureau du directeur. Au moins 34 établissements ont été dévalisés dans le département.

Un butin, constitué de bijoux (d’une valeur de 100 000€) et de 20 000€ en liquide, a été retrouvé au domicile de l’un des trois malfaiteurs. Par ailleurs des cartes bleues ont été volées, et le préjudice, en cours d’estimation, pourrait se révéler très important. En effet, les codes étaient collés sur les cartes appartenant aux personnes âgées et qui étaient gardées dans les coffres des Ehpad.