Afghanistan : les talibans tentent d’afficher leur ouverture

En direct sur le plateau du 23 heures, la journaliste Dorothée Ollieric revient sur la première conférence de presse des talibans qui parlent de dialoguer avec toutes les parties et évoquent le droit des femmes.

A l’occasion de leur première conférence de presse depuis leur retour au pouvoir à Kaboul, les talibans ont tenté de rassurer sur leurs intentions afin de se racheter une image auprès de l’opinion internationale. "Cette conférence de presse était surprenante sur la forme et sur le fond. Le porte-parole historique des talibans est apparu pour la première fois. On a vu un homme calme, presque habitué à ce genre d’exercice face à de nombreux journalistes, notamment des femmes. C’est tout un symbole", explique Dorothée Ollieric en direct sur le plateau du 23 heures.



Les talibans assurent que la guerre est finie

Et la journaliste d’ajouter : "Sur le fond, c’est très étonnant. Les talibans parlent de dialoguer avec toutes les parties, ils parlent d’un gouvernement d’union nationale pour l’avenir, ils parlent également du droit des femmes à l’éducation, au travail, dans le respect de la loi islamique. Les talibans assurent que la guerre est finie et souhaitent passer à autre chose pour construire autre chose. Mais certains ne croient absolument que les talibans n’ont pas changé et qu’ils reviendront à l’âge de pierres".