Afghanistan : « Les talibans ont tout à gagner à éviter un blocus économique total »

Les talibans ont-ils changé ? "Ils sont vraiment totalement différents, sur la forme et sur le fond. En 1996, on a vu une chappe de plomb s’abattre sur la ville. Les gens étaient absolument terrorisés. Ils ont édicté très vite des règles totalement dingues : interdiction pour les femmes d’étudier, interdiction de travailler, et aussi interdiction de la musique, de la télévision, du cinéma. Aujourd’hui on n’a pas affaire à des gens comme cela. Mais, globalement, les femmes à l’époque ont passé cinq ans emmurées vivantes, prisonnières du voile. Cela a été d’un obscurantisme absolument total", explique la grand reporter Dorothée Olliéric.

"On attend l’épreuve des faits"

Quel crédit accorder aux talibans ? "On attend l’épreuve des faits. Ils veulent remonter ce pays du point de vue économique, ils ne veulent plus être exploités", précise la journaliste.

D’un point de vue diplomatique, peut-on discuter avec les talibans ? "Ils recherchent toujours cette reconnaissance des autres nations, de la communauté internationale. La Russie a déjà discuté avec eux, la France étudie aussi un dialogue. Ils ont tout à gagner à éviter un blocus économique total", conclut Dorothée Olliéric.