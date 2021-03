Dans le Cher, l’un des plus vieux journaux lycéens de France fête ses 35 ans

À l’occasion de la semaine de la presse et des médias dans les établissements scolaires, rencontre avec la rédaction du journal "Le Mur", au lycée professionnel Jean Guehenno. Dans le dernier numéro, on parle de crise du Covid et de bijouterie.