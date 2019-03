Vienne : la saison des bals bat son plein

450 bals sont organisés à Vienne (Autriche) chaque année, dont celui dans l'ancien palais impérial, sans doute l'un des plus étourdissants avec 3 650 participants. La valse de Vienne, c'est bien plus qu'une tradition, ce sont des milliers de danseurs qui donnent le rythme à toute une ville. Car avant la fête, il y a des semaines, des mois de préparation, partout à travers la ville. Et d'abord dans les écoles de danse. Les professeurs ne laissent passer aucun détail, car il y a un gros enjeu. Il faut savoir danser parfaitement la valse pour être retenu pour l'ouverture du bal.

250 euros par personne

Un peu de stress, et l'effervescence qui grandit partout dans la ville, à quelques jours du bal, comme chez les loueurs de smokings et de robes. Le jour J, rien n'est laissé au hasard. Plusieurs heures de coiffure pour les débutantes, et presque le même temps pour faire briller les chaussures des hommes. À leur place, ici même, il y a presque 170 ans, c'est la princesse Sissi qui dansait.

Pour assister à ce bal, la bonne société viennoise et des touristes du monde entier ont dû débourser jusqu'à 250 euros par personne, sans compter la nourriture. Le budget de la soirée quant à lui approche le million d'euros.

Le JT

Les autres sujets du JT