VIDEO. Actrice la mieux payée au monde issue d\'un milieu modeste, qui est Scarlett Johansson ?

Scarlett Johansson et son frère jumeau Hunter naissent en 1984 à New York, d'un père danois et d'une mère d'origine polonaise. Une partie de sa famille maternelle, juive, est décédée dans le ghetto de Varsovie. Dans son enfance, elle vit grâce aux allocations et aux coupons alimentaires. À 8 ans, elle fait ses premiers pas sur scène à New York face à Ethan Hawke dans la pièce "Sophistry". À 14 ans, elle est révélée au grand public grâce à son rôle dans "L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux" où elle joue aux côtés de Robert Redford.

Cinq ans plus tard, elle est nommée deux fois aux Golden Globes pour ses rôles dans "La jeune fille à la perle" et "Lost in Translation". Puis, en 2010, elle fait son entrée dans l'univers Marvel grâce à son rôle de Black Widow dans "Iron Man 2".

Une actrice engagée

En 2015, elle prend part à une campagne de lutte contre la famine et la malnutrition des enfants aux États-Unis. À 32 ans, elle défend le planning familial américain lors de la Women's March de Washington. En janvier 2018, à la suite d'un email envoyé par Natalie Portman, elle est l'une des premières actrices à s'engager dans le mouvement Time's Up. En juillet 2019, alors qu'elle débute la promotion de "Black Widow", elle dénonce le manque de femmes réalisatrices.

En 2019, après avoir soutenu Barack Obama et Hillary Clinton, Scarlett Johansson annonce avoir choisi Elizabeth Warren pour l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020.