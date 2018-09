Suisse : un village transformé en hôtel pour éviter l'abandon

Le village de Corippo est la plus petite commune de Suisse. En 1850, il y avait 294 habitants ; en 2018, ils ne sont plus que 12. Les anciennes maisons en pierre sont nombreuses, mais sont, pour une grande partie d'entre elles, laissées à l'abandon. Pour sauver ce petit village au charme indéniable et si particulier, une solution a été trouvée : faire de la commune un hôtel.

Réservations dès l'été prochain

Avec un budget de 3 millions d'euros, la Fondation Corippo compte créer dans ce village une salle de réception ainsi que des chambres. "La réception se trouvera au restaurant du village, le foyer sur la place du village, les ruelles feront office de couloirs et les maisons de chambres d'hôtel", explique l'architecte de la fondation, Fabio Giacomazzi, à la RTS. Il sera possible de réserver une chambre dans cet hôtel-village au milieu des montagnes pour l'été 2019.