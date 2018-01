Mort de Paul Bocuse : "Lui rendre un hommage national est un minimum", estime le président de l'association des Toques Blanches lyonnaises

De nombreux chefs cuisiniers français demandent à ce qu'un hommage national soit rendu à Paul Bocuse, mort à 91 ans. Christophe Marguin, président de l'association des Toques Blanches lyonnaises a dit, mardi sur franceinfo, vouloir "quelque chose de populaire, sur une grande place lyonnaise".

L'association Les Toques Blanches lyonnaises et d'autres chefs français, comme Anne-Sophie Pic, ont lancé un appel à l'Elysée demandant un hommage national pour le chef Paul Bocuse, mort le 20 janvier. "Nous ce qu'on aimerait, c'est que ce soit quelque chose de populaire, sur une grande place lyonnaise, qu'on se rassemble tous et pourquoi pas symboliquement en cuisinant", a déclaré mardi 23 janvier sur franceinfo Christophe Marguin président de l'association des Toques Blanches lyonnaises et chef du restaurant Le Président à Lyon.

franceinfo : Pourquoi lancez-vous cet appel?

Christophe Marguin : Parce que monsieur Paul est notre maître à tous, c'est celui qui nous représente depuis de nombreuses années à travers le monde, c'est l'homme qui nous a ouvert les portes du monde entier. C'est le premier qui est parti exporter notre savoir-faire, nos produits. A l'époque ils étaient trois copains, un qui vendait du vin, un qui vendait du foie gras et monsieur Bocuse pour faire les plats. Ce sont les premiers à être allés au Japon, aux États-Unis, en Afrique et il a continué ce rayonnement depuis de nombreuses années. Quand on arrive dans un pays, que l'on dit qu'on est chef de Lyon, en premier on vous parle forcément de Paul Bocuse, constamment. Paul Bocuse a un rayonnement à l'international, n'importe où on vous parle de Paul Bocuse, c'est impressionnant. Je pense que lui rendre un hommage national est un minimum.

Souhaitez-vous que cet hommage soit rendu et organisé à Lyon ?

Oui, parce que même sur la veste de monsieur Paul était écrit "Paul Bocuse, Lyon, France". Sa ville, il en est amoureux. Sa fierté, c'était d'être né au bord de la Saône. Il disait toujours : "Je me couche en regardant la Saône". A chaque fois qu'il parlait, il évoquait Lyon, c'est son histoire, ses produits, tout ce que représente cette ville.

Avez-vous déjà une idée de la forme que prendrait cet hommage ?

Nous ce qu'on aimerait c'est que ce soit quelque chose de populaire, sur une grande place lyonnaise. Qu'on se rassemble tous et pourquoi pas symboliquement en cuisinant, en faisant peut-être un mâchon populaire. Et aussi que les chefs français et quelques-uns étrangers qui symboliquement, nous aideraient à faire un plat qu'on pourrait offrir à la France et qui représenterait sa cuisine.