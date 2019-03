Mort d'Agnès Varda : le monde de la culture et du cinéma lui rend hommage sur les réseaux sociaux

Après la mort d'Agnès Varda dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 mars, à l'âge de 90 ans, de nombreux acteurs, réalisateurs et membres du monde du spectacle et du cinéma lui ont rendu hommage sur Twitter.

"Oh! Non... Agnès ! Je te dis merci à jamais...", peut-on lire sur le compte Twitter de Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.

Oh! Non...Agnès!

Je t’embrasse, je te souris , je te dis "Merci",à jamais ...

Et tout mon affection pour toi, Rosalie et toi, Mathieu. pic.twitter.com/IEH6V99Oga