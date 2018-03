VIDEO. Marseille : bienvenue dans la Cité radieuse de Le Corbusier, pour "rendre heureux les habitants"

Ce paquebot de béton, immobile, est devenu l'un des emblèmes de Marseille. 337 logements imbriqués dans un bâtiment révolutionnaire : la Cité radieuse. "Ici, tout est pensé comme une ville, une ville verticale pour rendre heureux les habitants", explique aux visiteurs une guide. Si aujourd'hui, on visite la cité comme un monument, son architecte est longtemps passé pour un fou. En 1952, après la guerre, la France doit se reconstruire. À Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Corbusier innove : son immeuble est excentré, construit sur pilotis, du jamais-vu.

Déclaré patrimoine mondial de l'Unesco en 2016

À l'intérieur, la plupart des appartements sont des duplex traversants, conçus comme des cabines de bateaux. Cuisine ouverte sur le salon, cloisons coulissantes entre les chambres, balcons et rangements : aucun espace n'est perdu. Le Corbusier imagine des rues commerçantes au sein même du bâtiment. Il y intègre aussi une bibliothèque, une école, et un hôtel-restaurant, tout pour le confort des habitants. Un millier d'habitants profitent du cadre atypique et coloré de la Cité radieuse, mais elle attire aussi de plus en plus de touristes depuis son classement, en 2016, au patrimoine mondial de l'Unesco.

