L'humoriste Blanche Gardin refuse d'être nommée à l'ordre des Arts et des Lettres et critique le gouvernement

Dans un texte adressé à Emmanuel Macron, elle reproche au gouvernement plusieurs décisions qu'elle juge défavorables aux sans-abri.

Cette proposition ne l'a visiblement pas fait rire. L'humoriste et actrice Blanche Gardin a annoncé, mercredi 3 avril, qu'elle refusait sa nomination à l'ordre des Arts et des Lettres, que lui avait proposée le ministère de la Culture. Sur Facebook, elle a expliqué sa décision par une raison politique : "Je ne pourrai accepter une récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en œuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue."

S'adressant à Emmanuel Macron, Blanche Gardin lui rappelle qu'en 2017, il avait déclaré qu'il ne "[voulait] plus, d'ici la fin de l'année, avoir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus". Elle lui reproche la baisse des APL, la réduction des moyens alloués au logement social et aux centres d'hébergement, l'absence d'encadrement des loyers et la réforme de l'ISF, qui a entraîné une chute des dons aux associations.

L'humoriste explique que les bénéfices d'une représentation de son spectacle au Zénith de Paris, le 31 mars dernier, avaient été reversés à deux associations venant en aide aux personnes sans domicile fixe, Les Enfants du canal et la Fondation Abbé Pierre.

Actrice à la télévision, au cinéma et au théâtre, Blanche Gardin a notamment été récompensée du Molière de l'humour, en 2018, pour son spectacle Je parle toute seule.