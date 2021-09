À Lille, l'art pour lutter contre les cancers et l'hospitalisation des enfants

À Lille, la lutte contre le cancer et l'hospitalisation des enfants passe par l'art. Pour la troisième année, l'association "Les 111 des Arts" de Lille expose différentes oeuvres d'arts à la Salle de la Halle aux Sucres. Une initiative caritative et solidaire qui a pour but d'aider la recherche contre les cancers pédiatriques et de donner accès à l'art contemporain.

Cette exposition est le projet de trois mères de familles qui ont vu leurs enfants emportés par la maladie. "C’est un évènement festif pour continuer d’une part à faire vivre nos enfants et d’autre part à aider la recherche sur les cancers pédiatriques", décrit Odile Mannessier, co-organisatrice des "111 des Arts".

Un prix unique

Au total, 111 artistes sont exposés. Toutes les toiles sont au même format et sont vendues au prix unique de 111 euros. Ainsi les fonds récoltés sont reversés à des laboratoires qui mènent des recherches pour lutter contre le cancer. Une aide précieuse, notamment pour l'Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille, qui a permis l'embauche d'un chercheur.

“Si on peut se permettre des projets ambitieux c’est grâce aux associations. On peut se projeter dans l’avenir, on peut faire des investissements sur des gros équipements sur plusieurs années parce qu’on sait qu’elles sont au rendez-vous. Puis on sait que cela ne va pas être un chèque qui tombe un jour, puis derrière plus rien”, appuie Samuel Meignan, chef de laboratoire Oscar Lambret.

Cette troisième édition du 111 des Arts de Lille se tiendra jusqu'au 3 octobre 2021.