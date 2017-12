L'actrice Anémone prend sa retraite car elle aime "ne rien foutre"

Rideau. Désabusée, l'actrice Anémone s'est confiée au Parisien, dans une interview diffusée vendredi 22 décembre, sur son envie de retraite. L'actrice souhaite quitter la scène après avoir joué dans la pièce Les Nœuds au mouchoir (au Palais des glaces, à Paris, jusqu'au 31 décembre), et ne cache pas son amertume. "Le fric s'est emparé de tout, partout ! (...) Il n'y a plus moyen d'exercer. Il y a toute la sauce autour."

J'avais décidé d'être artiste, pas vendeuse de films ni de pièces de théâtre. Anémone Le Parisien

La comédienne, célèbre notamment pour son rôle de Thérèse dans Le père Noël est une ordure, annonce qu'elle compte partir vivre sa retraite au Portugal pour "buller", "ne rien foutre". La parole libérée, elle n'hésite pas à s'en prendre à François Mitterrand, Marc Levy ou encore Johnny Hallyday : "Johnny, il a fait quoi ? A part se déguiser et mentir ? Voter à droite et fuir le fisc ? Il n'a fait que se marier, divorcer, se marier. C'était un pantin médiatique."

Elle annonce la fin du monde

L'actrice, qui avait déjà confié son spleen au Monde début décembre, avoue que la notoriété a parfois été un poids dans sa vie personnelle : "Etre populaire, c'est pénible. Mais qu'on me lâche le pull ! (...) C'est quoi, cette histoire d'autographes ? C'est quoi, ce fétichisme à la con ?"

Si l'actrice semble si déprimée, c'est qu'elle semble s'être résignée au pire pour l'humanité : "On s'est fait traiter de tous les noms quand on était écolos de la première heure, quand on disait qu'il fallait se bouger. Aujourd'hui, quand je dis que c'est trop tard, on ne me croit toujours pas. C'est une souffrance assez intense."