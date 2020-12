John le Carré, écrivain britannique célèbre pour ses romans d'espionnage comme "L'Espion qui venait du froid", est mort à l'âge de 89 ans

Il était mondialement connu pour ses romans d'espionnage, de La Taupe à L'Espion qui venait du froid en passant par La Constance du jardinier ou Le Tailleur de Panama. Le romancier britannique John le Carré est mort à l'âge de 89 ans, annonce son agent sur les réseaux sociaux, dimanche 13 décembre. "C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer que David Cornwell, connu dans le monde sous le nom de John le Carré, est décédé après une courte maladie (non liée au Covid-19) en Cornouailles samedi soir, le 12 décembre 2020. Il avait 89 ans. Nos pensées vont à ses quatre fils, à leurs familles et à sa chère épouse, Jane", écrit Jonny Geller, PDG du groupe Curtis Brown, agence artistique basée à Londres.

