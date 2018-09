Gastronomie : un chef étoilé ouvre une table d'hôte dans sa maison

Quelque part dans Gaillac (Tarn), une lumière bleue guide les convives vers le restaurant de Yannick Delpech. Le chef étoilé, audacieux, a ouvert une table d'hôte singulière. Il prévient ses clients : ce n'est pas une table gastronomique, il assure le service lui même et ne change pas les verres et couverts. Le propriétaire du restaurant l'Amphitryon a lancé ce nouveau concept de retour à l'essentiel.

12 convives trois fois par semaine

Ce soir-là, le chef offre un repas test à ses amis, conquis par la ventrèche de thon et son beurre d'oursin. Pour préparer ce repas, notamment le dessert aux fruits de saison, le chef va cueillir ses produits dans un village voisin. À 42 ans, le chef a eu envie de revenir sur les terres de son enfance. "Quand on passe la quarantaine, on a besoin de se rattacher à quelque chose souvent et puis on revient souvent sur ses terres", confie-t-il. Douze convives pourront déguster ses plats trois fois par semaine. Ces soirées gourmandes affichent déjà complet jusqu'à la mi-novembre.

