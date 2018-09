Feu vert du Parlement européen pour réformer le droit d'auteur

Les eurodéputés ont voté mercredi en faveur de la très sensible réforme du droit d'auteur, objet d'une bataille sans précédent entre artistes et éditeurs de presse d'une part, et géants du numérique et activistes de la liberté sur internet d'autre part.

Les eurodéputés en séance plénière, le 12 septembre 2018. (FREDERICK FLORIN / AFP)