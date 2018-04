États-Unis : le premier musée du selfie a ouvert ses portes

Le selfie est un art, preuve en est avec ce musée inauguré ce week-end en banlieue de Los Angeles, aux États-Unis. Il a été créé par Tommy Honton et Tair Mamedov qui avaient une idée bien précise en tête : explorer les tendances et les origines de ce phénomène. "Rembrandt a fait des centaines de selfies, Dürer quelques-uns, Van Gogh des dizaines. Ils ont peint des autoportraits, quelle différence ?", souligne Tommy Honton.

L'art du selfie

Le co-créateur du musée ajoute : "Bien sûr, la technique artistique n'est pas la même, mais en réalité, si les smartphones et les appareils photo avaient existé, aux aussi auraient fait des selfies." Et pour cause, le selfie est tout un art. Il faut choisir le bon angle, effacer le bout de bras péniblement tendu et enfin, lever le menton pour livrer son plus beau sourire.