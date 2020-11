Musique : rencontre avec Gaël Faye, le rappeur-écrivain qui revient avec un nouvel album, "Lundi méchant"

Gaël Faye, écrivain à succès de Petit Pays, a sorti un deuxième disque influencé par la musique africaine caribéenne, Lundi méchant. "C'est un concept qui vient d'une tradition des citadins à Bujumbura qui sortent en boîte de nuit le lundi soir, c'est comme un pied de nez à l'idée qu'il faudrait rester la semaine chez soi et attendre le week-end pour faire la fête", explique-t-il.

Gaël Faye revient à ses premières amours

Bujumbura est la capitale du Burundi, un pays qu'il a quitté à l'âge de 13 ans pour fuir la guerre civile. C'était le décor de son premier roman, Petit pays, sorti il y a quatre ans et vendu à plus d'un million d'exemplaires. Le livre a été adapté au cinéma cette année. Mais avant d'être un auteur à succès, Gaël Faye est rappeur et slameur. Il revient donc à ses premières amours. "J'ai pas voulu repousser l'album tout simplement parce que c'est un album que j'ai écrit en 2020, et qu'il a la saveur et le goût de 2020", justifie l'artiste, qui a notamment mis en musique un texte de Christiane Taubira dans ce nouvel album.

Le JT

Les autres sujets du JT