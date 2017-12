Cramponnez-vous, un remake du dessin-animé "Olive et Tom" est en préparation

Des terrains de 16 km de long, des ballons en forme d'obus qui percent les filets, des joueurs acrobates... Si vous étiez enfants dans les années 80, vous avez sans doute vibré devant Olive et Tom. De son vrai nom Captain Tsubasa, le dessin-animé japonais va avoir droit à son remake, a annoncé la chaîne nippone TV Tokyo, raconte Première.fr jeudi 14 décembre.

Cette nouvelle version des aventures de jeunes footballeurs "toujours en forme", sera diffusée à la télévision japonaise à partir d'avril 2018. Pour l'instant, aucune date de diffusion à la télévision française n'a été annoncée, mais le public du monde entier peut déjà savourer un avant-goût grâce à cette bande-annonce.

Déjà le retour de Dragon Ball en 2016

La rumeur d'un retour d'Olive et Tom s'était propagée depuis de nombreux mois. D'autant plus que le temps est à la nostalgie : en 2016, un autre grand classique de l'animation japonaise des années 80, Dragon Ball, avait eu droit à une suite.

Les épisodes de ce Olive et Tom moderne seront réalisés par Toshiyuki Kato et, selon Première, "devrait offrir des graphismes plus lumineux et une animation plus dynamique".