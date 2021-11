Clémentine : la star de la chanson française au Japon

Clémentine a démarré sa carrière en France en faisant un 45 tours. La filiale japonaise de Sony a adoré sa voix et elle est partie à l'aventure dès son plus jeune âge. "Même si je fais la une des magazines au Japon, j'ai décidé de rester à Paris, ça me permet de garder les pieds sur terre. En France, je suis dans l'anonymat alors que là-bas j'ai la vie de star. Et c'est vrai que c'est agréable", explique Clémentine.



"Je suis la chanteuse française parfaite"

Clémentine sort un nouvel album dans les prochains jours intitulé "quel temps fait-il ?". "Je cherche peut-être une notoriété tardive", raconte l'artiste. "Je réinterprète de vieilles chansons françaises. Ma voix guérit les Japonais. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Pour eux, je suis la chanteuse française parfaite, qui n'a aucun problème et qui fait rêver. Je renvoie le côté de la France rêvée ", ajoute-t-elle.