Canada : quand les médecins prescrivent des séances de musée sur ordonnance

On les appelle "les prescriptions muséales". Sur les ordonnances, les antidépresseurs sont parfois évités et on leur préfère y inscrire une visite gratuite du Musée des Beaux-Arts de Montréal (Canada). La culture pour se soigner, c'est le pari lancé par ce musée, avec un collectif de médecins canadiens. Selon eux, le contact avec les tableaux, les sculptures et les statues a un impact positif sur notre état physique et mental.

Une expérience pilote

Une sortie culturelle stimule par exemple le taux de cortisol et de sérotonine. Deux hormones responsables de notre bien-être. Les patients atteints de dépression ou encore de maladie chronique y seraient particulièrement réceptifs. Cette expérience pilote sera menée pendant un an à Montréal. Le temps que les bienfaits de l'art de Miró, de Fragonard et tant d'autres profitent aux plus vulnérables.

