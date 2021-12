Russie : Vladimir Poutine célèbre le tir d'une "salve" de missiles hypersoniques

"C'est un grand événement pour le pays et une étape significative pour renforcer la sécurité de la Russie et ses capacités de défense", s'est félicité le président russe.

Ce type d'armes est jugé "invisible" par Moscou et est au cœur d'une course aux armements entre puissances militaires. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé vendredi 24 décembre un tir d'essai réussi d'une salve de missiles hypersoniques Zircon. Selon lui, l'opération s'est déroulée "avec succès". "C'est un grand événement pour le pays et une étape significative pour renforcer la sécurité de la Russie et ses capacités de défense", a-t-il poursuivi, sans plus de détails sur le tir.

Selon plusieurs médias russes, c'est la première fois que Moscou annonce le lancement d'une "salve" de Zircon. Le premier tir officiel d'un Zircon date d'octobre 2020. D'autres essais ont eu lieu depuis dans l'Arctique russe, notamment à partir de la frégate Amiral Gorchkov et d'un sous-marin immergé. Le dernier tir d'essai de ce missile remontait au 16 décembre.

Dans un contexte des tensions avec les pays occidentaux, en particulier avec Washington, la Russie a multiplié les annonces de mise au point de nouvelles armes présentées par Vladimir Poutine comme "invincibles", à l'instar des missiles Zircon.