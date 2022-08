Royaume-Uni : en charge du recrutement à la Royal Air Force, une colonelle démissionne en signe de protestation

C'est une démission qui fait polémique en Grande-Bretagne. Alors que la Royal Air Force s'est fixée pour objectif de recruter 40 % de femmes et 20 % de personnes issues de minorités ethniques à l'horizon 2020, l’une des responsables du recrutement vient de démissionner en signe de protestation.

Dans un courriel envoyé peu de temps avant sa démission, cette colonelle, restée anonyme, de la Royal Air Force a expliqué refuser de faire porter la "responsabilité de diversification" des troupes à ses équipes. En charge du recrutement au sein de l'armée de l'air britannique, elle considère ainsi les mesures de la "RAF" comme de la discrimination positive, interdite depuis une loi de 1976.

Il y a quelques jours déjà, la chaîne de télévision Sky News avait révélé que le recrutement au sein de la RAF avait été ralenti par les objectifs de diversification. La vice-maréchale de l’Air, Maria Byford, l’une des plus hautes gradées de la force, avait par la suite confirmé sa "fierté" de freiner les procédures si cela permettait une meilleure représentativité au sein des troupes, tout en respectant les règles légales de discrimination.

