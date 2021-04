Pour le Républicain Guillaume Peltier, sur les questions sécuritaires, le gouvernement exerce une politique "de laxisme et de lâcheté"

Le 25 avril 2021, "Dimanche en politique", le magazine politique de France 3, a reçu Guillaume Peltier, vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher. Il a été interrogé par Francis Letellier, avec le regard et les questions de Sophie de Ravinel, journaliste politique au Figaro. Il s'est notamment exprimé sur l'attaque au couteau à Rambouillet dans les Yvelines, qui a couté la vie à une policière.



Un gouvernement qui réagit "dans l'urgence"

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé un nouveau projet de loi qui va être présenté mercredi 28 avril en Conseil des ministres, qui permettra de renforcer le suivi des condamnés pour terrorismes lorsqu'ils sortent de prison. Pour l'instant, ils sont suivis pendant un an. Guillaume Peltier n'est pas opposé à cette mesure : "C'est une mesure que nous réclamons depuis longtemps avec Les Républicains. Mais comme souvent, ce gouvernement réagit dans l'urgence", a-t-il déclaré.



"Nous sommes en colère"



"Nous sommes en colère, parce qu'une fois de plus une innocente, une femme policière a été lâchement assassinée." Pour Guillaume Peltier, "les gouvernants font preuve d'une forme de lâcheté ou d'une soumission à la fatalité sur la question du terrorisme et de la sécurité". "Ce que je veux dire aux Français (...) c'est qu'il existe de élus qui en ont marre de cette politique de laxisme et de lâcheté", a-t-il poursuivi.