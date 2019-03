Pompiers volontaires : un statut indispensable aux casernes

Les sapeurs pompiers volontaires sont 195 800 en France et représentent 79 % de l'ensemble des pompiers. "Autant dire que sans eux, les casernes ne pourraient pas fonctionner. On compte 84 % d'hommes et 16 % de femmes. Depuis 15 ans, les sapeurs pompiers volontaires sont de moins en moins nombreux à s'engager malgré une légère augmentation sur ces quatre dernières années. Un tiers des pompiers volontaires ne va pas au bout de son engagement et arrête plus tôt que prévu (engagement de cinq ans), souvent par manque de temps", explique le journaliste de France 2 Anthony Jolly.

Tout le monde ou presque peut devenir pompier volontaire

Comment devenir pompier volontaire ? "Il faut avoir entre 16 et 60 ans, être déclaré apte par son médecin en fournissant un certificat médical et jouir de ses droits civiques. Ensuite, c'est très simple : il faut envoyer une lettre de motivation, un CV au service départemental d'incendies et de secours près de chez vous", détaille Anthony Jolly. La formation initiale de 30 jours est étalé sur un à trois ans.

