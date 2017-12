Noël : les lieux de culte sous très haute surveillance

Une mobilisation maximale pour les forces de l'ordre jusqu'à demain soir. 650 lieux de culte chrétiens à protéger tout particulièrement, en plus des marchés de Noël et des commerces. Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, cette présence très visible rassure touristes et fidèles, pas surpris de devoir faire la queue et d'être fouillés avant d'entrer. Pour les forces de l'ordre, tout a commencé plus tôt dans la matinée, par l'installation d'un périmètre de sécurité, comme ici devant la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin). Le nombre de places à l'intérieur y est limité.

7 000 militaires de Sentinelle en renfort

En plus des quelque 100 000 policiers et des gendarmes, 7 000 militaires de Sentinelle ont été mobilisés. Le nombre de patrouilles a été sensiblement accru autour de Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille (Bouches-du-Rhône). 7 000 messes sont prévues pour la veillée et le jour de Noël, partout en France.

