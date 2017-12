Noël : la sécurité renforcée durant les fêtes

Sécuriser les fêtes de fin d'année est une priorité pour le gouvernement. La secrétaire d'État aux Armées, Geneviève Darrieussecq, se déplacera ce 24 décembre dans l'après-midi pour soutenir les soldats de l'opération Sentinelle. D'importants moyens sont mobilisés durant les fêtes pour assurer la sécurité des Français. "Près de 100 000 policiers, gendarmes et autres forces de l'ordre seront présents partout en France ce dimanche et demain, jour de Noël, pour assurer la sécurité des Français. C'est 6 000 de plus que l'année dernière. Il faut dire que la menace terroriste reste élevée en cette fin d'année, notamment autour des 650 lieux de culte chrétiens, évidemment très fréquentés pour les messes de Noël", indique la journaliste Victoria Rouxel en duplex depuis Paris.

Palpations de sécurité et fouilles de véhicules

Concernant la cathédrale Notre-Dame de Paris, devant laquelle se trouve la journaliste, "le parvis est fermé depuis ce matin par des barrières et des fourgons. Les forces de l'ordre filtrent les entrées, essentiellement de touristes pour l'instant, qui viennent prendre des photos et assister aux premières messes, qui attirent déjà beaucoup de monde. Le périmètre de protection sera ensuite élargi autour de la cathédrale vers 18 heures et jusqu'à demain soir. Des palpations de sécurité et des fouilles de véhicules pourront être réalisées, y compris autour des lieux touristiques comme les marchés de Noël. L'objectif étant de passer les fêtes de Noël dans l'ambiance la plus festive et sereine possible", conclut Victoria Rouxel.