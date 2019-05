Livraison d'armes françaises à l'Arabie saoudite : le cargo attendu au Havre après 18 heures

Le navire, arrivé mercredi soir au large du port, doit accoster dans la soirée.

Le cargo saoudien Bahri Yanbu, qui est arrivé mercredi 8 mai un peu avant 17h au large du port du Havre, doit accoster après 18 heures jeudi soir pour charger une cargaison d'armes françaises, a-t-on appris de France Bleu Normandie. Le cargo devrait repartir le vendredi à 23 heures à destination de l'Arabie saoudite.

Cette livraison est dénoncée par de nombreux élus et associations. Ces armes sont soupçonnées de servir dans le conflit au Yémen et de faire de nombreuses victimes civiles. L'information avait été révélée en avril dernier par la cellule investigation de Radio France et par le média en ligne Disclose.

Mercredi, la ministre française des Armées Florence Parly avait reconnu que le navire aurait pour destination l'Arabie saoudite mais qu'elle ne disposait d'"aucune preuve" permettant d'affirmer que des armes françaises sont utilisées dans la guerre meurtrière menée au Yémen.