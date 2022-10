La Nasa dévoile son équipe chargée d'étudier les phénomènes aériens non identifiés

Les ovnis n'auront peut-être bientôt plus de secrets pour la Nasa. L'agence fédérale américaine chargée d'explorer l'espace a dévoilé, vendredi 21 octobre, la liste des 16 spécialistes qui composent son équipe d'étude indépendante sur les phénomènes aériens non identifiés (PAN). "L'équipe identifiera comment les données recueillies par les entités gouvernementales civiles, les données commerciales et les données provenant d'autres sources peuvent potentiellement être analysées pour faire la lumière sur les PAN", explique la Nasa dans un communiqué. Les travaux de recherche doivent débuter lundi 24 octobre et l'équipe prévoit de remettre ses conclusions dans "un rapport complet qui sera rendu public à la mi-2023."

Parmi les membres de cette équipe inédite : de grands scientifiques mondiaux, des praticiens des données et de l'intelligence artificielle, des experts en sécurité aérospatiale et même Scott Kelly, un ancien astronaute de la Nasa et pilote de chasse et capitaine à la retraite de l'armée américaine. "Les résultats seront rendus publics conformément aux principes de transparence, d'ouverture et d'intégrité scientifique de la Nasa", explique Daniel Evans, l'administrateur adjoint pour la recherche à la direction des missions scientifiques de la Nasa, chargé d'orchestré cette étude.

"Une question de sécurité nationale"

La Nasa semble prendre très au sérieux l'étude des ovnis pour plusieurs raisons. "Explorer l'inconnu dans l'espace et l'atmosphère est au cœur de qui nous sommes à la Nasa", explique Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction des missions scientifiques au siège de la Nasa à Washington. Avant d'ajouter : "Comprendre les données dont nous disposons sur les phénomènes aériens non identifiés est essentiel pour nous aider à tirer des conclusions scientifiques sur ce qui se passe dans notre ciel".

Chasser les extraterrestres pose aussi des questions sur la sécurité nationale outre-Atlantique. "Les phénomènes aériens non identifiés présentent un intérêt à la fois pour la sécurité nationale et la sécurité aérienne et l'étude s'aligne sur l'un de nos objectifs visant à assurer la sécurité des aéronefs", précise la Nasa dans ce même communiqué.