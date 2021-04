Indonésie : un sous-marin disparaît avec 53 militaires à son bord

Un sous-marin indonésien, avec à son bord 53 membres d’équipage, a soudainement disparu des écrans radars mercredi 21 avril à 3 heures du matin. L’Indonésie a immédiatement mobilisé six navires de guerre, un hélicoptère et pas moins de 400 militaires pour le retrouver. Les recherches se concentrent se concentrent autour d’une nappe de pétrole qui pourrait provenir du sous-marin, dans une zone située à une centaine de kilomètres de Bali. Le submersible a plongé depuis cette île mercredi pour un exercice militaire.

L’espoir demeure

L’armée indonésienne évoque une possible panne d’électricité et a enclenché une véritable course contre la montre : la capacité en oxygène du sous-marin est d’environ trois jours, soit samedi matin. Mais rien ne dit que les militaires sont encore vivants : selon les experts, en cas d’avarie, le sous-marin a de grandes chances de couler. Dans cette zone, la profondeur peut atteindre 700 mètres : la pression serait alors trop forte, et le sous-marin pourrait imploser. Mais l’espoir demeure et d’autres pays voisins ont envoyé des bateaux à sa recherche.