Exercice militaire Orion : "C'est une démonstration de notre savoir-faire et notre crédibilité", affirme un colonel en charge du commandement

C'est la première fois depuis 20 ans que la France mène ce type d'exercice "d'une complexité rare", dont le colonel Yann a expliqué les enjeux sur franceinfo dimanche.

"C'est une démonstration de notre savoir-faire et de la crédibilité de nos états-majors", assure le colonel Yann, invité de franceinfo dimanche 26 février. L'officier de marque de la phase 2 de ORION au commandement pour les opérations interarmées, a expliqué en quoi consistait l'exercice de l'armée française mené jusqu'au 11 mars. Une simulation d'une intervention dans un pays, avec 7 000 militaires mobilisés en terrain libre. "Il est là pour bien montrer notre excellence, notre capacité à organiser sur le territoire national un exercice de grande ampleur et qui reflète la réalité des opérations", poursuit le militaire.

Cet exercice a été imaginé en 2021, bien avant le début de la guerre en Ukraine. Il fait suite à "la dégradation des relations internationales, à la conflictualité dans l'ensemble des champs et des milieux" avec "des affrontements physiques et immatériels". La guerre n'a pas modifié le programme de l'exercice et "n'a fait que confirmer l'analyse qui avait été faite par le chef d'état-major".

"Nous prenons en compte ce qu'il se passe en Ukraine pour l'analyser et en tirer un retour d'expérience." colonel Yann sur franceinfo

C'est la première fois depuis 20 ans que la France mène un tel exercice, "d'une complexité rare". Entre temps, les menaces ont évolué. "C'est une première pour les armées françaises d'avoir voulu travailler dans l'ensemble des milieux et des champs, des milieux physiques, mais aussi immatériels, comme le cyber, l'informationnel, le champ électromagnétique", précise-t-il. Les militaires sont donc confrontés à "ces nouveaux champs de conflictualités" dans le cadre de cet exercice.