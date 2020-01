DIRECT. Regardez les vœux d'Emmanuel Macron aux armées

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron présente, jeudi 16 janvier, ses vœux aux armées. Le chef de l'Etat se rend sur la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy (Loiret), accompagné de la ministre des Armées Florence Parly, et de sa secrétaire d'Etat Geneviève Darrieussecq. Devant 1 600 civils et militaires, en présence d'associations d'anciens combattants et de familles, le chef de l'Etat prononce un discours, que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr.

L'armée de l'air à l'honneur. A son arrivée le chef de l'Etat, va rencontrer les autorités et passer les troupes en revue, avant d'échanger avec les équipages d'un avion transporteur A400M de l'armée de l'air, d'un hélicoptère Tigre de l'armée de terre, et d'un avion de patrouille maritime ATL 2 de la marine nationale, des appareils qui participent aux opérations au Sahel. La base aérienne d'Orléans-Bricy, dirigée par le colonel Stanislas Michel, forme et déploie les forces spéciales qui interviennent notamment dans les opérations extérieures, au Mali, ou au Burkina Faso, par exemple.

Va-t-il parler de la réforme des retraites ? Lors de sa visite aux forces stationnées en Côte d'Ivoire, le 21 décembre, Emmanuel Macron s'était voulu rassurant sur l'épineux dossier des retraites de militaires : "Quand on est militaire on ne touche pas la retraite, on a une pension. C'est différent". Aujourd'hui, sous certaines conditions, les militaires peuvent prendre leur retraite au bout de vingt-sept ans de service pour les officiers, dix-sept ans pour les autres.