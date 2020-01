DIRECT. Regardez la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'issue du sommet du G5 Sahel

Face à la multiplication des attaques jihadistes au Sahel, Emmanuel Macron réunit, lundi 13 janvier, à Pau (Pyrénées Orientales), les présidents du G5 Sahel composé du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Mauritanie, dans le but de clarifier le cadre de l'engagement français dans la région et d'adopter une feuille de route commune. A l'issue des discussions, le chef de l'Etat doit donner une conférence de presse, que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr.

• Hommage aux soldats tués au Mali. Le président français et les cinq chefs d'Etat africains se sont rendus d'abord sur la base du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Celui-là même, où étaient basés sept des 13 soldats français tués en opérations au Mali au mois de décembre. Emmanuel Macron et ses homologues venus d'Afrique ont déposé une gerbe en leur mémoire.

• Sentiment antifrançais sur place. Un millier de personnes ont manifesté à Bamako, au Mali, vendredi dernier, pour réclamer le départ des troupes françaises et étrangères. Face à ce sentiment antifrançais, Emmanuel Macron pourrait remettre en question la présence française dans la région, où quelque 4 500 soldats sont mobilisés dans le cadre de l'opération Barkhane.

• Un rendez-vous qui avait dû être reporté. Initialement prévue le 16 décembre, cette réunion à huis clos avait été annulée après une attaque, revendiquée par l'Etat islamique, contre une base militaire au Niger qui avait causé la mort de 71 soldats.