Mali : 33 terroristes ont été neutralisés

Samedi 21 décembre, Emmanuel Macron poursuit son déplacement auprès des forces militaires en Côte d'Ivoire. D'après le journaliste pour France Télévisions Jeff Wittenberg présent à Abidjan, le président de la République est très fier du travail des militaires sur place. "Ce n'est pas habituel. Emmanuel Macron a annoncé le succès d'une opération militaire. 33 personnes qualifiées de terroristes par Emmanuel Macron ont été neutralisées par l'armée française. En clair, ils ont été tués dans le cadre de l'opération Barkhane. Cela s'est passé au Mali", explique le journaliste.

"Une opération de plus en plus contestée"

Jeff Wittenberg poursuit : "Cela prouve l'efficacité de cette opération Barkhane qui a été décriée après la mort de 13 soldats français accidentellement il y a quelques semaines. Une opération efficace selon l'Élysée, mais qui est de plus en plus contestée sur place par les populations notamment au Burkina Faso, au Mali, où un sentiment anti-français monte". Le but d'Emmanuel Macron? Redéfinir les missions de l'opération Barkhane et obtenir un soutien des présidents des pays concernés.





