Crise Ukrainienne : plusieurs centaines de soldats américains s'apprêtent à partir pour la Roumanie

Suivant les ordres du président Biden, ces soldats de l'armée américaine basés en Allemagne se préparent à venir en renfort des troupes locales en Roumanie, dans un contexte de tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a ordonné le 2 février l’envoi de 3 000 soldats supplémentaires pour renforcer les contingents militaires de pays membres de l'Otan, comme la Pologne ou la Roumanie, inquiets des tensions entre la Russie et l’Ukraine.

Une partie de ces unités a été transférée depuis les États-Unis, d’autres depuis l’Allemagne où sont positionnées de façon permanente des forces américaines. C’est le cas sur la base de Vilseck en Bavière, d’où plusieurs centaines de soldats s’apprêtent à partir pour la Roumanie.

Une démonstration de force

Deux impresionnantes colonnes, formées par les camions et blindés stationnés les uns derrière les autres, prêts au départ. Combien sont-ils ? "Au moins 200", répond un gradé américain en charge de la communication, qui reste aussi volontairement vague sur le nombre exact d'hommes, "700 à 800". Ce qui compte c'est la démonstration de force.

Ces hommes, le Colonel Joseph Ewers en est fier : "Derrière moi et autour de nous, vous pouvez voir ces mots traduits en actes !" C'est lui qui commande à Vilseck le 2e régiment de cavalerie de l’armée américaine. "Ces soldats sont la pièce maîtresse de cette incroyable équipe inter-armées et de leurs fiers membres de l'Alliance, s'enorgueillit-il. Depuis leur poste-avancé en Roumanie, nos soldats travailleront en étroite collaboration avec les forces de notre pays d’accueil. Ils mèneront ensemble des entraînements difficiles et réalistes. Nous serons à leurs côtés aussi longtemps qu’ils le souhaiteront."

"Toujours prêts"

Ce régiment est une force légère et rapidement déployable, souvent appelé "dragons" ou des "Strykers", du nom de leur véhicule emblématique, un char blindé monté sur 8 roues, dont les modèles présents en Europe ont été les premiers au sein de l’armée américaine à être modernisés.

Ils sont équipés d’un canon beaucoup plus puissant à la suite du précédent conflit entre la Russie et l’Ukraine. Voilà de quoi rassurer les alliés, selon le Colonel Joseph Ewers.

"Le but de cette mission est de renforcer l’OTAN et de renforcer le flan Est de l’alliance." Colonel Joseph Ewers

L’emblème de son régiment est une fleur de lys et sur les épaules des soldats, et leurs insignes, la devise est bien écrite en français. On peut lire "Toujours prêt" : un héritage de leur engagement il y a un siècle lors de la Première Guerre mondiale en France sur la ligne de front.

L'emblème du 2e régiment de cavalerie de l'armée américaine, avec la devise "Toujours prêt". (LUDOVIC PIEDTENU / RADIOFRANCE)



Un régiment en effet "toujours prêt" et aujourd'hui sur le point de rejoindre les côtes roumaines de la Mer Noire à 1 800 kilomètres de leur base allemande.

Lors de l'annonce du mouvement des troupes américaines, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a insisté sur le caractère temporaire de ces déploiements. Côté français, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian considère que l'envoi par l'Otan de renforts militaires en Roumanie ne constitue pas une provocation à l'égard de la Russie.