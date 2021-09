Crise des sous-marins : Jean-Yves Le Drian dénonce une "rupture majeure de confiance"

La France et les États-Unis s'opposent après l'annulation de la commande de 12 sous-marins français par l'Australie. Sur le plateau du 20 Heures de France 2 samedi 18 septembre, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian durcit le ton.

La France a rappelé ses ambassadeurs d'Australie et des États-Unis après avoir constaté que l'Australie a annulé la commande de 12 sous-marins français. "C'est très symbolique. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout, ça veut dire il y a crise", déclare Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sur le plateau du 20 heures de France 2 samedi 18 septembre.

Le Drian : "Quand on a un allié, on ne le traite pas avec une telle brutalité"

Jean-Yves Le Drian dénonce ces agissements alors que les États-Unis sont censés être des alliés de la France. "Quand on a un allié, on ne le traite pas avec une telle brutalité, une telle imprévisibilité un partenaire majeur qu'est la France donc il y a vraiment une crise", insiste le ministre. Il ajoute qu'à sa connaissance, Emmanuel Macron et Joe Biden n'ont pas pas échangé à ce propos.