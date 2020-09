Budget 2021 : les gagnants sont la Justice, l'Ecologie, la Défense et l'Education

Le budget 2021 augmente de 47 millions d’euros par rapport à 2020. Grand gagnant : le ministère de la Justice voit son budget augmenter de 8%, soit une hausse de 1,7 milliard d’euros. L’enveloppe est de plus de huit milliards au total, du jamais-vu depuis 35 ans. Le budget du ministère de l’Ecologie bondit de 6% pour atteindre près de 19 milliards d’euros et celui de la Défense augmente de 4,5%, à 39 milliards d’euros, pour financer notamment l’armement et la cybersécurité.

Moins de percepteurs, plus de juges

L’Education nationale est un autre gagnant avec un budget total de près de 55 milliards d’euros (+1,5 milliard). La priorité ira à l’augmentation des salaires des enseignants. C’est le plus gros poste budgétaire de l’Etat. Le ministère de l'Economie et des Finances fait un nouvel effort (-1,3%), qui se traduira par la suppression de 2 163 postes. En revanche, des magistrats, de forces de l’ordre, des enseignants seront embauchés. Il n’y aura pas d’augmentation des impôts des Français, a répété Bruno Le Maire.



