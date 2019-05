Bénin : deux soldats français perdent la vie pour libérer les otages

Ils ont passé neuf jours en captivité. Patrick Picque et Laurent Lassimouillas ont été libérés jeudi 9 mai par l'armée française. Les deux touristes avaient disparu au Bénin mercredi 1er mai, dans le parc de la Pendjari. Leurs ravisseurs traversent alors le Burkina Faso pour rejoindre le Mali, c'est sur ce trajet que les militaires les repèrent avec l'appui de drones américains. Les forces spéciales attaquent alors le campement des terroristes, mais l'assaut a coûté la vie à deux soldats français de l'opération Barkhane.

Deux autres otages découverts

Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello étaient deux membres du prestigieux commando Hubert de la Marine nationale. Durant l'opération, quatre terroristes sont abattus et deux réussissent à prendre la fuite. Avec les otages français, une Américaine et une Sud-coréenne sont libérées, les soldats ignoraient leur présence sur le camp. Patrick Picque et Laurent Lassimouillas rentreront en France samedi 11 mai.

