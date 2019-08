Amazonie : les flammes ravagent toujours la forêt

Au milieu des feux de la forêt amazonienne, des pompiers boliviens progressent au milieu des troncs incandescents. Mètre par mètre, ils traquent la moindre étincelle, et ont du mal à croire qu'une forêt primaire se tenait là quelques heures auparavant. "On essaie d'éteindre toutes les sources de feu avec nos réservoirs d'eau. Il faut empêcher le vent de répandre les cendres et les étincelles", explique l'un d'entre eux.

Des moyens parfois dérisoires

De l’autre côté de la frontière, au nord-est du Brésil, la situation est toujours aussi incontrôlable. En 24 heures, près d'un millier de départs de feu ont été comptabilisés, notamment sur des terrains agricoles tout juste déboisés. Des pompiers, avec des moyens dérisoires, tentent de stopper la progression des flammes. "Je ne suis pas d'accord avec ce que les gens font ici, allumer des feux", s'insurge un habitant en colère.

