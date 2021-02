Alpes-de-Haute-Provence : un Rafale de l'armée frôle un village, percute une ligne électrique, et prive les habitants d'électricité

Un Rafale de l'armée de l'air a percuté une ligne électrique de la commune du Castellet (Alpes-de-Haute-Provence) mercredi 17 février, privant d'électricité les habitants pendant quatre heures, rapporte France Bleu Provence. Deux appareils avaient décollé de la base aérienne d'Orange (Vaucluse) pour un exercice.

"Ça a fait un boucan d'enfer"

Peu avant 14 heures, le maire du Castellet, au volant de sa voiture, aperçoit un premier avion de chasse au-dessus de la commune, très proche du sol : "Il est passé si bas que ça a fait un boucan d'enfer. J'ai alors levé la tête et j'ai vu un deuxième appareil", explique Benoît Gouin, qui poursuit : "Le deuxième était si bas que je me suis dit : il est passé sous les lignes électriques". L'élu continue son chemin et découvre, sur la route, que les câbles électriques de la ligne pendent sur le sol : "L'un des avions a percuté cette ligne et l'a sectionné, j'ai immédiatement appelé les secours et les équipe d'Enedis."

La commune du Castellet est restée privée d'électricité pendant plus de quatre heures. Pour des raisons de sécurité, la route d'accès à la commune a dû être coupée. Selon France Bleu Provence, une enquête est ouverte auprès de la gendarmerie de l'air.